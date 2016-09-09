«Борщівська вишиванка» запрошує у гості

09/09/2016 | Рубрика: Борщів,Культура,Народний кореспондент,Новини,Тернопілля |

18 вересня у Борщові відбудеться обласний  фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка».

Об 11-й годині відбудеться відкриття етнографічної  виставки «Борщівська народна сорочка» з фондів місцевого краєзнавчого  музею.

Майстер-клас з технології крою, техніки  шитва та  вишивки за участю авторів книги «Борщівська народна сорочка» Людмили та Олексія Покусінських – у центральній районній бібліотеці.

О 12-й годині у центрі міста розпочнеться виставка вишиванок під назвою «Село моє у вишиванках розквітає і лине пісня понад краєм», декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва майстрів Тернопільщини.

На майдані Свободи вас подивує виставка-розпродаж  робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів  району.

У програмі урочин також Фестиваль «Борщ’їв 2016» (майстер–клас з приготування борщу по рецепту народного артиста України Григорія Драпака за участю  фольклорного колективу «Баламути» (Білорусія  м.Мінськ); частування  борщем, приготовленим  сільськими господинями і концертна  програма на майдані  Незалежності.

О 15-й годині – фольклорно-мистецьке дійство «Чорна борщівська сорочка – краю мого оберіг» за участю обрядово-фольклорних, хорових, хореографічних, інструментальних колективів, вокальних ансамблів, солістів-вокалістів району та області, гостей: Героя України, лауреата Шевченківської премії, народного артиста України Василя Зінкевича, народного артиста України Григорія Драпака, Волинського державного академічного народного хору, гурту «Рокаш» (м. Мукачеве), поета-пісняра Степана Галябарди (м.Київ), мистецьких колективів Київської, Хмельницької, Львівської, Луганської, Тернопільської  областей.

У рамках фестивалю проводитиметься благодійна  акція по збору коштів для потреб воїнам АТО.

 

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Автор: on 09/09/2016. Категорія: Борщів, Культура, Народний кореспондент, Новини, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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