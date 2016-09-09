«Борщівська вишиванка» запрошує у гості

18 вересня у Борщові відбудеться обласний фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка».

Об 11-й годині відбудеться відкриття етнографічної виставки «Борщівська народна сорочка» з фондів місцевого краєзнавчого музею.

Майстер-клас з технології крою, техніки шитва та вишивки за участю авторів книги «Борщівська народна сорочка» Людмили та Олексія Покусінських – у центральній районній бібліотеці.

О 12-й годині у центрі міста розпочнеться виставка вишиванок під назвою «Село моє у вишиванках розквітає і лине пісня понад краєм», декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва майстрів Тернопільщини.

На майдані Свободи вас подивує виставка-розпродаж робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів району.

У програмі урочин також Фестиваль «Борщ’їв 2016» (майстер–клас з приготування борщу по рецепту народного артиста України Григорія Драпака за участю фольклорного колективу «Баламути» (Білорусія м.Мінськ); частування борщем, приготовленим сільськими господинями і концертна програма на майдані Незалежності.

О 15-й годині – фольклорно-мистецьке дійство «Чорна борщівська сорочка – краю мого оберіг» за участю обрядово-фольклорних, хорових, хореографічних, інструментальних колективів, вокальних ансамблів, солістів-вокалістів району та області, гостей: Героя України, лауреата Шевченківської премії, народного артиста України Василя Зінкевича, народного артиста України Григорія Драпака, Волинського державного академічного народного хору, гурту «Рокаш» (м. Мукачеве), поета-пісняра Степана Галябарди (м.Київ), мистецьких колективів Київської, Хмельницької, Львівської, Луганської, Тернопільської областей.

У рамках фестивалю проводитиметься благодійна акція по збору коштів для потреб воїнам АТО.

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