Боротьба за Кубок України

У Луцьку визначилися три учасники півфіналу Кубку України серед жіночих волейбольних команд. Напередодні матчів першого етапу наставник тернополянок Віктор Туркула, відповідаючи на запитання, хто є фаворитом змагань у цій групі, передбачив, що основна боротьба буде між місцевою «Волинню-Університетом» та «Галичанкою-ТНЕУ-ГАДЗ».
Як у воду дивився. Ось як виглядає підсумкова турнірна таблиця першого етапу:
Таким чином, у півфінальну стадію Кубку України вийшли «Волинь» (Луцьк), «Галичанка» (Тернопіль) та «Білозгар» (Вінниця). Вінницькі волейболістки досягли такого успіху вперше в історії команди.
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