Боротьба за Кубок України

У Луцьку визначилися три учасники півфіналу Кубку України серед жіночих волейбольних команд. Напередодні матчів першого етапу наставник тернополянок Віктор Туркула, відповідаючи на запитання, хто є фаворитом змагань у цій групі, передбачив, що основна боротьба буде між місцевою «Волинню-Університетом» та «Галичанкою-ТНЕУ-ГАДЗ».

Як у воду дивився. Ось як виглядає підсумкова турнірна таблиця першого етапу:

«Волинь-Університет» – 3 перемоги, 0 поразок, партії 9-1 – 9 очок. «Галичанкою-ТНЕУ-ГАДЗ» – 2 перемоги, 1 поразка, партії 7-3 – 6 очок. «Білозгар-Медуніверситет» – 1 перемога, 2 поразки, партії 3-7 – 3 очки. «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» – 0 перемог, 3 поразки, партії 1-9 – 0 очок.

Таким чином, у півфінальну стадію Кубку України вийшли «Волинь» (Луцьк), «Галичанка» (Тернопіль) та «Білозгар» (Вінниця). Вінницькі волейболістки досягли такого успіху вперше в історії команди.

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