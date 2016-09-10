Біля Надставної церкви вантажівка з екскаватором на кузові порвала тролейбусну лінію

8 вересня, близько 23-ої години вантажівка з великогабаритним екскаватором на кузові, в’їхала на центральну вулицю Тернополя Руську, де порвала тролейбусні лінії. Транспортний засіб був з польським номерами.

Вантажівка порвала тролейбусні проводи на початку вулиці Руської. При цьому, великогабаритний транспорт пошкодив ще один легковий автомобіль, на який впали важкі частини тролейбусних ліній, пише сайт Тернополяни.

«Польський водій виконував наше замовлення з доставки великогабаритного екскаватора з фронтальним навантажувачем марки «Вольво», – розповів замовник доставки пан Олег. – Кінцева мета – кар’єр у Борщівському районі із заїздом на митницю у нашому місті за адресою, вул. Текстильна, 38. Попередньо наш вантаж простояв дві доби на польсько-українському кордоні, очікуючи дозволу на проїзд територією України. Коли такий документ водій отримав, він одразу вирушив на тернопільську митницю. Водій рухався по чітко вказаному українськими поліцейськими маршруті, який він одразу на прикордонному переході задав на своєму GPS-пристрої».

Як виявилося, окрім письмового опису наші нові поліцейські не видали необхідного для такого випадку графічного опису маршруту. У самому ж маршруті виявилися неточності, які і спричинили аварійні ситуації.

Часто у таких випадках правоохоронці надають додатковий супровід. Та цього разу до такого оновлені стражі порядку не додумалися. Після наближення до Тернополя, навігаційний пристрій повів поляка через центр міста до вулиці Текстильної. Хоча обізнані у специфіці нашого міста водії мали їхати по об’їзній дорозі. Це призвело до того, що завантажений екскаватор порвав тролейбусну лінію біля Надставної церкви та пошкодив ще один легковий автомобіль.

«Можу вас запевнити, що нічого страшного у такому транспортуванні немає, – продовжив пан Олег. – У 2013 році ми привезли на свій такий аналогічний навантажувач. Тодішні ДАІ-вці нас супроводжували майже від самого кордону у Польщею. У Тернополі нам організували ще кращий супровід і не був порваний жодний провід, тим паче не був пошкоджений жоден інший автомобіль. Сьогодні ж наші польські партнери напевне подумали, що у нас з появою нової поліції жодних форс-мажорів не буде. Тому і випустили свого водія без узгоджень з нами».

До речі, у самому дозволі від Національної поліції не було вказано, що при з’їзді з траси Н02 водій має курсувати до вулиці Текстильної об’їзною, тобто трасою Р41. Згадка про останній напрямок є вже після відвідування митного пункту у Тернополі.

Вже під-час самого інциденту, на місці розриву тролейбусних ліній працювали ремонтники «Тернопільелектротрансу» на чолі з керівником Андрієм Мастюхом.

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