Бійці АТО продають землі, бо самі не плаують будуватися

Земельні ділянки для учасників АТО виділили на території Великобірківської сільської ради.

Ці землі з цільовим призначенням “для ведення садівництва” позбавлені будь-яких комунікацій – світла, газу, води, під’їзних шляхів. На їх прокладання треба чимало коштів, яких у АТО-шників бракує навіть на зведення хоч якогось будинку.

Такий стан справ і породив відчай у самих військових. За принципом, краще синиця в руках, ніж журавель в небі, ділянки на території Великобірківської сільської ради виставляють на продаж.

За цими наділами, як коршуни в небі, вже полюють забудівники. Скупивши за безцінь землю, вони відіб’ють ці кошти після продажу елітних котеджів, які можуть вирости там вже за декілька років. Або ж замість живих грошей, запропонують взамін за ділянку непродані ще квартири в новобудовах Тернополя.

Формально, і учасник АТО задоволений і будівельник не буде скаржитися. Може так і задумувалось?

Джерело: Терен

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