Байковецька громада – всеукраїнський лідер у впровадженні реформ

На Тернопільщині – 26 територіальних громад. Пригадую, як болісно проходив процес об’єднання. Було багато скептиків. І, зізнаюся, я також була серед них. Адже на початку реформи ніхто не міг пояснити, як реєструвати громаду. Що чекатиме на неї у разі об’єднання? Як відбуватиметься комунікація між центром і віддаленими від нього селами? Хто фінансуватиме школи, лікарні, бібліотеки?

Але знайомство з Байковецькою територіальною громадою змінило мою думку про реформу.

До села Байківці я приїхала разом із представниками Центрального офісу реформ. «Якщо сьогодні проведете з нами день, обіцяю, що закохаєтесь у цю громаду», – зауважила експерт з питань комунікації Надія Петруняк. Так і сталося. Бо хто міг би подумати, що у селі я знайду кабінет стоматолога, поліцейську станцію, реєстраційну службу тощо.

Якісні зміни у Байківцях почалися ще задовго до процесу об’єднання. А все завдяки роботі Анатолія Кулика, який 10 років очолює сільську раду. Анатолій Романович перший повірив у процес децентралізації влади та побачив у цій реформі майбутнє.

«Скептики кажуть, що об’єднання громад – це новий метод комунізації. Я ж переконаний, що це – шлях до розвитку країни. Принаймні Байковецька громада розвивається з кожним днем. Ми самодостатні, бо маємо на території підприємство ТОВ «СЕ «Борднетце-Україна». А це – сотні робочих місць та основа нашого бюджету.

Сьогодні за кошти громади можемо ремонтувати школи, будинки культури, дороги. І це лише початок», – розповів Анатолій Кулик.

Медицина

На подвір’ї Байковецької сільської ради завжди людно. Адже, окрім кабінетів чиновників, тут розташований фельдшерсько-акушерський пункт і навіть кабінет стоматолога.

«В амбулаторії я працюю понад 30 років. А в останнє десятиліття нас забезпечили всім необхідним. Маємо медикаменти для надання безкоштовної невідкладної допомоги. З утворенням територіальної громади сільська рада виділила кошти на прилад для вимірювання рівня цукру в крові», – розповіла завідувач ФАПу Марія Процик.

Також раз на тиждень у Байківці приїжджає лікар-педіатр. Відтак матусям з грудними немовлятами тепер не потрібно їхати на обстеження в місто.

Загалом ФАП є у кожному населеному пункті територіальної громади. А подекуди вони забезпечені дороговартісним обладнанням. Відтак Шляхтинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини перейшла на новий рівень якості й оперативності обслуговування пацієнтів – тут презентували біохімічний аналізатор крові, призначений для обслуговування мешканців Байковецької об’єднаної територіальної громади.

Програмне забезпечення аналізатора автоматизоване, що виключає можливість похибок через людський фактор впродовж усього процесу дослідження. Цей прилад значно полегшує роботу лікарів щодо встановлення точного діагнозу та призначення курсу лікування. Вартість цього обладнання та додаткових матеріалів становить близько 180 тисяч гривень, які надала Байковецька сільська рада зі свого бюджету.

Також вже кілька місяців у Байківцях працює стоматологічний кабінет, де всіх мешканців села обслуговують безкоштовно.

Ремонт дороги

Запитаєте, кого тепер здивуєш ремонтом дороги? Ми ж ідемо у Європу, тому цілком логічно, що її ремонтують. Але у Байковецькій громаді не просто ремонтують, а заасфальтовують маленькі вулички і облаштовують на них тротуари.

«Я живу у селі Байківці майже 60 років і за цей час жодного разу тут не ремонтували дорогу. Але з об’єднанням в територіальні громади почали не те що дороги ремонтувати, а й встановили вуличне освітлення», – зауважила мешканка села Байківці Марія Паращук.

Як розповіли у сільській раді, протягом п’яти років планують відремонтувати всі вулиці громади.

«Цьогоріч ми зробили капітальний ремонт вулиці Сонячна у селі Байківці. Триває будівництво тротуару на вулиці Русанівська. До кінця цього року плануємо завершити роботи на відрізку шляху від села Дубівці до села Байківці. А загалом є план дій на наступні 5 років. Плануємо за цей час заасфальтувати навіть найменші вулички нашої громади», – розповів заступник сільського голови Віктор Пулька.

Поліцейська станція

У травні в приміщенні будинку культури села Байківці урочисто відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме всі села об’єднаної територіальної громади — Дубівці, Стегниківці, Лозову, Курники, Шляхтинці, Гаї-Гречинські, Байківці.

Керівником поліцейської станції призначено заступника начальника сектору інспекторів поліції Тернопільського районного відділення поліції Юрія Яржемського. Працюють тут шестеро осіб, які у режимі цілодобово чергування оберігають спокій громади.

«Щодня ми курсуємо вулицями. Люди вже звикли, що у будь-який момент вони можуть звернутися за допомогою до правоохоронців. З появою поліцейської станції рівень довіри до нас зріс», – зауважив старший інспектор Байковецької поліцейської станції, майор поліції Юрій Яржемський.

Додамо, що у розпорядженні полісменів є автомобіль «Рено Дастер», який Байковецькій сільській раді передала голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

Культура

У Байковецькій громаді не забувають про розвиток культури. Тут ремонтують бібліотеки та проводять в будинках культури Інтернет. А до 25-ї річниці незалежності України у Байківцях організували фестиваль «Серпневі барви».

«З початком війни на сході я заборонив будь-які розважальні заходи. Вважаю, що не етично веселитися, коли на твоїй землі гинуть люди. Але до 25-річчя незалежності України ми вирішили організувати масштабний фестиваль, у якому взяли участь 160 учасників. Майже всі вони – мешканці нашої громади. Пишаюся, що Байковеччина багата талантами», – зазначив сільський голова Анатолій Кулик.

Після фестивалю колектив «Байківчанка» запросили на телевізійну програму «Фольк-music». Також не менш відомий в Україні народний аматорський ансамбль танцю «Глорія Бай», учасники якого є неодноразовими переможцями всеукраїнських та закордонних шоу.

Але, як наголосив Анатолій Кулик, ремонт будинків культури, шкіл, їхнє утеплення, економія енергоресурсів – це те, що робиться сьогодні. У Байківцях дивляться далеко вперед і прораховують кожен крок.

«Коли утворювали громаду і формували штат, ми не звільнили жодного працівника. Нам за це дорікали. Мовляв, навіщо тоді об’єднуватися, щоб знову роздувати штат. Але я вважаю, що саме це – крок у майбутнє. Адже ми зберегли робочі місця, відтак люди не виїхали за кордон, а залишилися, щоб працювати на рідній землі та виховувати своїх дітей вдома, а не по телефону. Думаю, що це гарна інвестиція в майбутнє», – підсумував сільський голова Байковецької територіальної громади Анатолій Кулик.

Наталя ЛУКІВ

Від редакції. Нещодавно у Міністерстві регіонального розвитку відбулося нагородження відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років незалежності України». Серед нагороджених – голова Байковецької об’єднаної територіальної громади Анатолій Кулик. Редакція газети «Свобода» вітає Анатолія Романовича та всіх мешканців громади з заслуженою нагородою.

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