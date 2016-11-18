Багатодітну маму поновив на посаді апеляційний суд

Не так давно ми розповіли про свавілля, яке відчула на собі депутат Кременецької міськради, медпрацівник Кременецького комунального дитячого психоневрологічного санаторію і багатодітна мама Оксана Пилипович. Вона, як депутат, регулярно бере участь у сесіях міськради, виконує депутатські доручення і є активним помічником своїх виборців. Оксана Дмитрівна й гадки не мала, що, будучи депутатом, їй доведеться захищати власні права від чиновницької бюрократії.

…Наприкінці грудня минулого року новообраний депутат Оксана Пилипович пішла на чергову, третю сесію міськради сьомого скликання. Перед цим, як годиться, подала письмову заяву керівнику установи про необхідність взяти участь у сесії, яку він задовольнив своїм підписом. Таке право надає Закон «Про статус депутатів місцевих рад». Однак у випадку з Оксаною Пилипович виникла нестандартна ситуація. Після сесійного засідання вона продовжувала виконувати свої обов’язки як секретар першого та другого пленарних засідань Кременецької міськради, які проходили відповідно 17 та 24 грудня минулого року. Того дня пані Оксана складала протоколи засідань сесії на офісному комп’ютері приймальні районного осередку однієї із партій і працювала приблизно до дев’ятої вечора, що підтверджує помічник народного депутата Михайла Головка – Михайло Пшигодський. Про незаконність звільнення із роботи депутата повідомив листом голова обласної ради Віктор Овчарук.

Подібний лист отримала Оксана Пилипович і від директора департаменту охорони здоров’я ОДА Володимира Богайчука. Невдовзі вона звернулася до Кременецького районного суду, але після тривалої тяганини суд першої інстанції відмовив їй у задоволенні позову про поновлення на роботі. Основними мотивами такого рішення стали результати так званого службового розслідування, яке не відображає депутатських обов’язків Оксани Пилипович. Ще одним аргументом стало те, що первинна профспілкова організація психоневрологічного санаторію не легалізована на території району.

Не погоджуючись з цими аргументами, Оксана Пилипович почала шукати правди в апеляційному суді. Невдовзі колегія суддів палати в цивільних справах апеляційного суду області дійшла висновку, що медпрацівника КУТОР «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Оксану Пилипович звільнено незаконно, тому скасуванню підлягають і накази щодо її звільнення. Наразі позивачка вже отримала середньомісячний заробіток за час вимушеного прогулу та моральні відшкодування. Але дивує інше, як директор санаторію Григорій Братаніч намагається відсторонити депутата від життя дитячого закладу. Можливо, причина криється у тому, що Оксана Пилипович сміливо критикувала керівництво? Адже йдеться про дітей, які часто обділені елементарною батьківською увагою, потребують кращих умов проживання й утримання.

Зрозуміло, що принципова позиція медпрацівниці не припала до душі новому керівнику і він намагається звільнити її за будь-яких формальних обставин. Таким приводом і стала відсутність депутатки у день проведення сесії. Як представник найгуманнішої професії, він і не задумався над тим, як його колега, жінка і мати, житиме без хліба насущного з трьома дітьми. Дякуючи йому, багатодітна медсестра майже рік поневірялася без роботи та шукала правди у судах… Але справедливість таки є, просто за неї потрібно боротися.

Віктор ХМІЛЕЦЬКИЙ,

член національної спілки журналістів України

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