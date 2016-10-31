Багаті «слуги» бідного народу…

Верховна Рада збільшила з 1 листопада посадовий оклад голови парламенту до 30 мінімальних зарплат (43,5 тис. грн., а з 1 грудня – 48 тис. грн.), а депутатів – до 25 мінімальних зарплат (36 тис. грн., а з 1 грудня – 40 тис. грн.).

Крім того, на оплату праці помічників-консультантів, незалежно від їх кількості, депутат щомісячно отримує фонд у межах 16 мінімальних зарплат. З 1 листопада це буде 23,5 тис. грн., а з 1 грудня – 37,6 тис. грн. За підрахунками фінансистів, підвищення зарплати депутатам у 2017 році обійдеться держбюджету в 950 млн. грн.

Тобто, якщо народні обранці підняли розмір зарплати для себе удвічі, то мінімальну зарплату заплановано підвищити на 10,1 відсотка – до 1762 гривень. На сьогодні мінімальна зарплата становить 1450 гривень, з 1 грудня вона збільшиться до 1600 гривень, і цей же розмір зафіксований в ухваленому в першому читанні проекті держбюджету на початок 2017 року з подальшим збільшенням протягом року.

Як повелися в цій ситуації народні депутати з Тернопільщини? Представники фракції партії «Блок Петра Порошенка» Микола Люшняк, Ігор Побер і Тарас Юрик, а також член фракції політичної партії «Народний фронт» Роман Заставний проголосували за підвищення зарплати парламентарям. «Порошенківець» Олег Барна участі в голосуванні не взяв, член фракції політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Тарас Пастух утримався, і лише позафракційний Михайло Головко був категорично проти.

Та, як виявилося згодом, «не довго музика грала…». Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що нині в уряді опрацьовують зміни, запропоновані народними депутатами: «Ті, які слушні, будуть враховані. Але деякі будуть однозначно відхилені. Ми не підтримаємо ініціативу депутатів підвищити собі зарплату майже вдвічі, – заявив він. – Вважаю, що це питання не на часі. Сьогодні нам треба, перш за все, думати про те, як підняти доходи звичайним людям. Ми уже заклали в проект бюджету підвищення зарплати учителям, лікарям і соціальних стандартів загалом. До другого читання уряд має намір ці позиції тільки посилити», – наголосив прем’єр.

Ну, що тут додати? «Як котят…» – вже й не пригадую хто це сказав.

Іван СУМНИЙ

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