Атовець з Тернополя став двомільйонним туристом в Одесі

Ветеран АТО Микола Козюк став двомільйонним туристом, який відвідав Одесу цього року, про це повідомляє кореспондент Української служби інформації.

Микола Козюк 8 місяців перебував у зоні АТО. Служив у складі 80 десантно-штурмової бригади на блокпостах неподалік невизнаної ЛНР. Після закінчення служби Микола допомагає реабілітуватися солдатам. До Одеси він приїхав на спеціальний тренінг з посттравматичної допомоги.

«Мене запитала провідниця, чи вперше я їду в Одесу. Я зізнався, що так. І вона мене ощасливила, сказавши, що я буду двомільйонним туристом. Тепер в Одесі пробуду довше. Хочу побачити все місто», — зізнався Микола.

Одеса зустрічала свого ювілейного туриста з оркестром. Щасливчик отримав у подарунок безкоштовне таксі до місця проживання, чек на відвідування ресторану на суму 500 гривень і безкоштовну екскурсійну програму містом.

Додамо, що для того, аби обрати переможця, департамент туризму міської ради провів спеціальне дослідження і з’ясував, що саме 1 листопада повинен прибути ювілейний двомільйонний турист.

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