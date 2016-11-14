Андрій Цибульський: «Ми ініціювали звернення до уряду, щодо недопущення знищення системи освіти та медицини»

Під час сесії Тернопільської облради депутати підтримали звернення, ініційоване Андрієм Цибульським, Інною Вовчок та Андрієм Ратушняком. У документі народні обранці звернулися до уряду щодо неприпустимості прийняття змін до Бюджетного кодексу України в частині передачі з Державного бюджету на місцеві повноважень щодо утримання приміщень загальноосвітніх навчальних закладів та їх технічного персоналу, оплати комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я.

«У сьогоднішніх реаліях абсолютно неприпустимим є передача на місцевий рівень утримання технічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах та оплати комунальних послуг, зважаючи на зростання цін на енергоносії. Фінансова спроможність місцевих бюджетів утримувати свої школи буде недостатньою, – йдеться у зверненні.

Більшістю голосів депутати усіх фракцій підтримали дану ініціативу, а також наголосили на реальній доцільності відміни змін до Бюджетного кодексу та зауважили, що далеко не всі новоутворені громади зможуть взяти на себе такі фінансові зобов’язання.

– Зазначені пропозиції Кабінету Міністрів України можуть поставити під ризик існування всієї системи освіти та охорони здоров’я в Україні загалом і в Тернопільській області, зокрема. Закрити школу та лікарню в селі та районі легко, а потім відродити та відбудувати її буде дуже важко, – переконаний автор звернення Андрій Цибульський.

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