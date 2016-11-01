Акценти жовтня

Ліквідовано заборгованість перед профтехосвітою

Одним із головних завдань жовтня, яке поставила перед собою влада області, є відновлення фінансування галузі профтехосвіти. Завдяки особистому втручанню голови ОДА Степана Барни, фінансову проблему було вирішено.

Як повідомляють у департаменті фінансів, на рахунки закладів профтехосвіти області ще 25 жовтня перераховано кошти. Це дає змогу ліквідувати заборгованість із зарплат і стипендій.

Майже 16 млн. грн. – на шкільні автобуси

Ще 19 новеньких автобусів українського виробництва наприкінці жовтня прибули у 10 районів Тернопільщини. П’ять отримали й територіальні громади, серед яких Підволочиська, Скала-Подільська, Теребовлянська, Скалатська та Шумська. Новим транспортом комфортно, безпечно та швидко до закладів освіти зможуть добиратися майже тисяча учнів та більше сотні вчителів.

Загалом цього року Тернопільщині вдалося збільшити кількість шкільних автобусів майже на 40%. Це стало можливим завдяки об’єднаним зусиллям: 70% вартості профінансовано з держбюджету, 30% — докладають на місцях. Тернопільщина витратила на ці потреби майже 16 млн. грн. До кінця нинішнього року в області очікують ще на 17 шкільних автобусів. Водночас цьогоріч держава повертає Тернопільщині 9 автобусів, які школи віддали на потреби армії у 2014 році.

Кривче має газ після 10 років очікувань

Жителі 10 вулиць села Кривче Борщівського району відтепер мають можливість підвести газ до своїх осель. На реалізацію цього проекту понад 1600 кривчан чекали більше десяти років. Поряд із активним впровадженням енергозберігаючих технологій адміністрація Тернопільщини продовжує створювати у селах і малих містах умови, комфортні для проживання.

«Стратегія децентралізації, у рамках якої лише цьогоріч у населені пункти Тернопільської області було спрямовано понад 350 мільйонів гривень, вже найближчим часом дасть відчутний результат. А щоб робота була максимально плідною, необхідне ефективне партнерство представників влади, бізнесу та громадян», – зазначає Степан Барна.

Використовувати газ чи альтернативне паливо, кожен вирішить сам. Держава ж пропонує різні механізми заощадження та компенсації витрат.

Микулинецька громада відкрила пожежно-рятувальну станцію

У селищі Микулинці Теребовлянського району відтепер є своя пожежно-рятувальна станція, яка обслуговуватиме 12 найближчих сіл. Пост функціонуватиме на базі місцевої пожежної команди, що діяла у селищі до 2009 року. Ідея відновлення її роботи була одностайно підтримана після створення минулого року Микулинецької громади. Реконструкція приміщення, оснащення меблями і технікою обійшлося у 800 тис. грн., з них 390 тис. —кошти громади. Службу у новому підрозділі нестимуть 13 рятувальників, усі вони мають відповідну підготовку. Загалом на Тернопільщині в 2016 році відкрито уже чотири пожежно-рятувальні частини.

Перспективи експорту на ринок Ірану

Тернопільщина активно налагоджує міжнародну співпрацю. Її географія охоплює країни Європи, Південної Америки, Африки й Далекого Сходу. Віднедавна важливим для зовнішньо-економічної діяльності області став Іран.

Останнім часом внутрішній ринок цієї країни активно розвивається, і це зумовлює збільшення попиту як на продукцію сільськогосподарського сектору, так і на будівельну, енергетичну тощо. Тому для Тернопільщини відкриваються перспективи експорту на іранський ринок світлотехнічної продукції корпорації «Ватра», нарощування обсягів постачання олійних, зернових культур тощо. 26 жовтня у столиці України голова ТОДА Степан Барна та голова адміністрації остану Альборз Ісламської Республіки Іран Сеєд Хамид Тахаі підписали меморандум про співпрацю. В рамках угоди передбачено розвиток торгівлі та виробництва. Важливим пунктом є організація стажування та обмін фахівцями, що допоможе глибше пізнати особливості зовнішньоекономічної діяльності Тернопільщини та Альборзу. Цікавим є те, що взаємодія у галузі охорони здоров’я, окрім іншого, включатиме й виробництво екологічно чистих продуктів харчування. Українська та Іранська сторони розвиватимуть туризм.

Потенціал краю – на Міжнародній туристичній виставці

У польському містечку Надажин відбулася Міжнародна туристична виставка World Travel Show. Делегацію від нашої області очолював голова ТОДА Степан Барна, який зазначив, що активна участь туристичного активу забезпечила гідну презентацію Тернопільщини.

«У нашому краї є велика кількість пам’яток архітектури, релігійних святинь, місць історичної слави тощо. Водночас Тернопілля славиться чудовими ландшафтами, які відкривають додаткові перспективи для туристичного сектору. Щоб усе це могли побачити й належно оцінити туристи, працюємо над покращенням інфраструктури та сервісу», — наголосив Степан Барна.

Голова ОДА зауважив, що в області впродовж останнього року додаткові зусилля спрямовують на покращення та розвиток інфраструктури, зокрема на реконструкцію автошляхів.

За рік збільшили експорт на 8%

Загальний товарообіг Тернопільської області за підсумками січня-вересня 2016 року становить 412,5 млн. доларів, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, він збільшився на 11%: імпорт становив 208,3 млн. доларів(на 15% більше), експорт – 204,1 млн. доларів(на 8% більше).

Зовнішньоекономічні операції провели з торговельними партнерами із 67 країн світу. У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з країн Європейського співтовариства, а саме: з Польщі (48,9% від усього імпорту), Німеччини (14,9%), Великобританії (6,3%), Італії (4,8%) та Швейцарії (2,6%). Експорт товарів здійснювався здебільшого до країн Європейського співтовариства, найбільше до Польщі (60,1% від усього експорту), Італії (3,2%), Нідерландів (2,4%), Німеччини (2,3%), Румунії (2,1%), Литви (2%).

Shortlink:

Loading...