Акценти вересня

На Тернопільщині зростає наповнення бюджетів

За вісім місяців 2016 року Тернопільській області вдалося перевиконати встановлений план з наповнення бюджету на 124,5%. Якщо провести паралель з аналогічним періодом минулого року, то загальний фонд місцевих бюджетів зріс на 436,6 млн. грн. (47,6%).

Більше того, Тернопільщина виконала ще й план стосовно надходження всіх основних видів податків та зборів. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження збільшилися на 259,5 млн. грн. (53,4%). Річний план в області виконали 235 місцевих бюджетів. А в перевиконанні плану загального фонду відзначились аж 463 місцевих бюджетів, понад план отримано 267,6 млн. грн. (95,5%).

Цьогоріч хороші показники й у сфері сплати податку на майно – в бюджет надійшло 180,1 млн. грн. (план перевиконано на 136,2%).

Тернопільщина поповнилася ще однією добровільною пожежною командою

Дислокується вона у с.Литячі Заліщицького району. Тепер захист від вогню, стихій та небезпек отримали майже 7 тис. осіб з 10 навколишніх сіл. Раніше рятувальники виїжджали на виклик із Заліщиків. Ця подія є вдалим прикладом успіху децентралізації – коли місцеві жителі беруть на себе відповідальність за вирішення нагальних потреб. Оснастити приміщення для техніки й вогнеборців вдалося силами громади, значну підтримку надали місцеві підприємці. Стратегічною метою для Тернопільщини є створення рятувального підрозділу в кожній об’єднаній територіальній громаді. Наступним етапом планується створення таких підрозділів в кожному населеному пункті.

Тернопільщина отримає підтримку Польщі щодо втілення реформ

На Тернопільщину завітала делегація представників уряду та агентства розвитку підприємництва Республіки Польща. Мета зустрічі – реалізація першої місії проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» у рамках програми «Польська допомога для розвитку-2016». Під час зустрічі було презентовано концепцію Центру підтримки підприємництва в області. Представники польської сторони виявили свою готовність до співпраці. Варто зазначити, до Програми «Польська допомога для розвитку-2016» увійшли не всі регіони України, а лише ті, що протягом останніх років виявляли активність і зацікавленість у процесі реформування. Голова Тернопільської ОДА Степан Барна окреслив напрямки, якими рухатиметься область: зокрема, йдеться про створення індустріального парку та Агенцій інвестиційного розвитку й супроводу інвестиційних проектів.

Тернопільщина вдало реалізовує грантові проекти

У рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на Тернопільщині успішно впроваджують економічний компонент – створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що є вкрай важливим для агросектору нашого регіону. На цей час створено вже шість таких СОКів. У вересні розпочав роботу ще один із них – у с.Рудка Кременецького району. Успішна реалізація проекту дасть можливість членам кооперативу зекономити до 50% власних коштів на закупівлі круп. А наявність екструдеру дасть змогу звести до мінімуму загибель молодняка тварин, на 30-40% зменшити витрати зерна тощо.

Міжнародний менеджер Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Хенрік ван Зіл позитивно відгукнувся про досвід Тернопільщини у впровадженні даної програми. За його словами, успіхом є те, що з 41 ініціативи на Тернопільщині 30 уже завершені, 11 – в процесі реалізації.

Керівництво області дбає про ефективне використання державних фінансів

Кожна гривня, виділена з бюджету, повинна використовуватися ефективно. А якість виконання робіт на усіх без винятку об’єктах, де проводиться реконструкція, ремонт чи будівництво, має бути максимально високою. На цьому наголошує заступник голови Тернопільської ОДА Ігор Вонс. Нині в Тернопільській області реалізовують 375 проектів за кошти державного фонду регіонального розвитку, а також за рахунок субвенції для громад та соціально-економічного розвитку територій. Тому в ОДА практика робочих поїздок з кожним днем набирає обертів – важливо переконатися, що люди відчувають ті позитивні зміни, яких досягає Тернопільщина.

Мілітарний комплекс Січових Стрільців уже викликав цікавість туристів

Вересень розпочався історичною подією. 100-річчя боїв за гору Лисоня відзначали на всеукраїнському рівні. Пам’ять про українських легіонерів вшанували у експозиціях та фотовиставках. Нацбанк виготовив ювілейну монету, а Укрпошта – конверт і марку. Митці віддали шану своєю творчістю – повністю розмалювавши мілітарну каплицю. Радіо-любителі рознесли славу про звитяги українського війська у більш як 100 країн світу. Для юних патріотів організували таборування та вишколи, видовищною була реконструкція бою. В рамках підготовки впорядковано цвинтар полеглих січовиків. А мілітарний комплекс, центром якого став меморіал Січовим Стрільцям на горі Лисоня, вже привернув увагу мешканців сусідніх областей.

Громади Тернопільщини переймають досвід польських колег

Територіальні громади Тернопільщини мали змогу у вересні перейняти польській досвід реформ місцевого самоврядування. Майданчиком для цього стала конференція «Шлях Республіки Польща до дієвого місцевого самоврядування», яка відбулася в Тернопільській ОДА. У форматі живого спілкування була нагода обговорити теми лідерства, управління людським ресурсом, ролі та завдань громад як структури місцевого самоврядування тощо. Важливим стало те, що польські колеги ділилися саме практичним досвідом уже втілених проектів.

Окрім того, у вересні на Тернопільщині побував японський експерт із питань менеджменту – професор Шоджі Шіба. Для України в умовах децентралізації особливо актуальною була б його допомога з підготовки лідерів державного управління та місцевого самоврядування, а також участь у програмах відродження сільськогосподарських територій.

Вести бізнес на Тернопільщині стає легше та комфортніше

На Тернопільщині спостерігається певне «потепління» щодо умов ведення бізнесу. За ініціативи голови ОДА Степана Барни вжито заходів щодо недопущення тиску на підприємців, які здійснюють свою діяльність у правовому полі. За січень-серпень 2016 року, порівняно з таким же періодом минулого року, вдвічі зменшилася кількість розпочатих кримінальних проваджень. Меншим став і «податковий тиск» – кількість розпочатих проваджень за ст. 212 ККУ зменшилася втричі. Адже дохід від підприємницької діяльності становить 30% від загальної суми бюджету Тернопільської області. На сьогодні маємо 45 тисяч фізичних та 20 тисяч юридичних осіб-підприємців.

У Тернополі встановили пам’ятник Ігорю Гереті

На вул. Валовій встановили пам’ятник відомому археологу, краєзнавцю, історику та громадському діячеві – Ігорю Гереті. Тепер він «крокує» бруківкою назустріч людям, з традиційною сумкою через плече. Для того, кому Ігор Герета доручав її понести, це була велика честь. Тепер ця сумка стала символом – кожен, хто до неї доторкнеться, отримає заряд мудрості, знань, наснаги до відкриттів та самовдосконалення. Автор такої оригінальної ідеї – скульптор, уродженець Тернополя Олесь Маляр. Архітектор пам’ятника – Олег Головчак.

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