Аграрій з Тернопільщини перерахував майже 400 тисяч за міндобрива, але так їх й не отримав

Мешканець Гусятинщини перерахував майже 400 тисяч гривень авансу за партію мінеральних добрив фірмі, яка зареєстрована у Києві. На товар чекав більше тижня, але так його і не отримав.

Як розповів поліцейським потерпілий, до нього зателефонував чоловік, який представився директором столичної фірми, й запропонував купити мінеральні добрива за вигідною ціною. Аграрій пропозицією зацікавився і вже готовий був придбати партію товару у сто тонн. Домовилися про постачання першої партій в кількості сорока тонн.

Покупець перерахував на рахунок постачальника 391 тисячу гривень. Через день до нього зателефонували зі львівської фірми-перевізника й повідомили, що найближчим часом доставлять вантаж. Але очікування затягнулося. Підприємець впродовж п’яти днів телефонував перевізнику, де його запевняли, що хвилюватися нічого, потрібно зачекати, бо поламався транспорт. Але зрештою на його дзвінки взагалі перестали відповідати.

Наступного разу потерпілий дотелефонувався до перевізника вже з кабінету слідчого. Почуте остаточно переконало чоловіка, що товар, за який він сплатив чималу суму, так і не отримає: «Жодних угод ні з вами, ні з постачальником ми не укладали».

Тепер густинські правоохоронці з’ясовують хто виявився шахраєм, чи постачальний, який не відвантажив міндобрива, чи фірма-перевізник, яка не виконала свої зобов’язання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 ККУ – шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, повідомили “Про все” у секторі комунікації ГУНП Тернопільської області

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