Аби торги відбувалися цивілізовано

Положення про реалізацію деревини потребує негайних змін.

Це довів аукціон ресурсів IV кварталу нинішнього року

26 серпня на ТБ «Тернопільська агропромислова біржа» відбувся аукціон лісоресурсів IV кварталу 2016 року. На торги виставлено 5033 кубометри деревини. Окрім четвертого, у лотах розмістили і деревину ресурсів третього кварталу, оскільки на час червневого аукціону тривала заборона всіх рубок, окрім головного користування. У торгах взяли участь 123 представники деревообробних підприємств Тернопільщини та інших регіонів нашої держави.

Перед торгами аукціонним комітетом вирішено не обмежувати кроки під час проведення аукціону, незважаючи на ажіотаж на пиловник дуба й очікування продавцями підвищення стартової ціни у рази. Хоча, як заявили представники держпідприємств, на нижніх складах і досі є деревина ресурсів ІІ і ІІІ кварталів, яку не вибрали представники деяких деревообробних підприємств через її високу ціну, сформовану на попередніх аукціонах. Як зауважив т.в.о. директора ДП «Кременецьке лісове господарство» Олександр Войтюк, середньостатистичний громадянин не зможе дозволити собі купити для будівельних потреб пиловник дуба за ціною 10 тисяч гривень за кубометр. Та й спрямувати цю деревину для переробки у власних цехах, за словами головного інженера ДП «Чортківське ЛГ» Олександра Семанчука, у кінцевому результаті буде лише збитковим для підприємства. Власне, це і є причиною того, що під час попередніх аукціонів обмеження таки діяли. Такий крок з боку продавців давав їм можливість залишати ціну на пиловник дуба на рівні середньої.

До слова, на торги були запрошені представники обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, аби вони дали рекомендації стосовно того, як діяти лісовим господарствам за таких обставин. Адже в законодавстві не прописано, як діяти державним підприємствам, аби не склалася подібна ситуація із завищенням ціни деревини, вартість якої така сама, а інколи й перевищує європейську. Потрібно замислитись і над тим, яка рентабельність тих підприємств, які можуть собі дозволити купити деревину за такою ціною. До слова, президент ТБ ТАПБ Олександр Коровкін поінформував, що давав запит на адресу однієї з фірм, через яку, власне, постійно складається така ситуація на аукціонних торгах тернопільської біржі, про те, яку продукцію вона виготовляє та за якою ціною реалізовує, на що представники цієї фірми відмовились давати відповідь, мотивуючи комерційною таємницею. Та й у Положенні про реалізацію деревини не вказано, чим керуватися, якщо ціну фактично штучно піднімають одна-дві фірми, які в кулуарах можуть домовитися про такі спільні дії і в результаті залишити без жодного кубометра представників малого й середнього бізнесу. Звичайно, аукціон створено для того, аби той чи інший покупець виграв лот за найвищою ціною. Проте ми не дивимося в корінь проблеми, адже йдеться не про кінцевий продукт – крісло чи шафу, а проміжний, ціна якого в подальшому міститиме затрати на його переробку, заробітну плату працівникам, відрахування в бюджети і т.д. Мабуть, надалі потрібно проаналізувати цю проблему і внести суттєві поправки до нового Положення про реалізацію деревини на аукціонних торгах.

Враховуючи це, вирішено на початку вересня провести круглий стіл за участю представників облдержадміністрації, територіального відділення Антимонопольного комітету, обласного управління лісового та мисливського господарства, Товарної біржі «ТАПБ», деревообробників і всіх зацікавлених осіб.

На результат ухваленого аукціонним комітетом рішення не довелося довго очікувати. Після проторгування перших семи лотів із пиловником дуба, стартова ціна сягнула 9-10 тисяч гривень за кубометр. Це спричинило серйозний конфлікт між покупцями. Не обійшлося і без погроз з боку представника однієї з фірм на адресу інших, через що викликали представників поліції, які вивели підбурювача із зали. Олександр Коровкін запропонував покупцям проголосувати або за припинення торгів і перенесення їх на інший день, або за їх продовження, розпочавши аукціон спочатку. Покупці одноголосно підтримали другу пропозицію.

У результаті аукціону стовідсотково реалізовано пиловники дуба, бука, ясена, клена, берези, липи, вільхи, а також дубової, букової та ясеневої фансировини. Майже повністю – пиловник граба.

Марія САБАН

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