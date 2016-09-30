А ви знаєте як оплатити комунальні послуги без комісії?

Сплачуючи за комунальні послуги у банківських установах або у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» споживачі змушені сплачувати комісію.

Як ми нещодавно повідомляли, в державних банківських установах та відділеннях «Укрпошти» підвищують комісію на оплату за комунальні послуги. Із запитанням щодо конкретних сум, у які обійдеться терноплянам оплата комунальних послуг у філіях цих установ, ми звернулися до центру зв’язків із громадськістю УДППЗ «Укрпошта» та до управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ АТ «Ощадбанк», однак відповідей не отримали. Втім, як тільки відповідальні особи зв’яжуться з нами, ми повідомимо, якими є діючі комісії для тих, хто звик оплачувати у державних установах.

Комісія в «Ощадбанку» та «Укрпошті» може змінитися з 1 жовтня

Нагадуємо, що влітку кожному голові ОСББ, директору приватного підприємства, що обслуговує житловий фонд та прибудинкові території («ЖЕКу»), перевізникам побутових відходів тощо надійшли листи від УДППЗ «Укрпошта» та АТ «Ощадбанк» з пропозицією підняття для організації відсотку винагороди за прийняття оплат від населення. Як зазначив директор ПП «Укрспецінформ» Михайло Шидлівський зміни будуть впроваджені вже з першого жовтня.

У «ПриватБанку» ввели додаткову комісію на платежі у касі для неідентифікованих клієнтів

Наразі достеменно відомо про те, які зміни торкнулися тих, споживачів, які здійснюють оплату у відділеннях «ПриватБанку». Як повідомив керівник регіонального прес-офісу «Приват Банку» Олександр Жильцов, «ПриватБанк» у місті Тернополі приймає комунальні платежі в рамках тісної співпраці з ПП “Укрспецінформ”, яке працює з усіма великими комунальними службами міста та з понад 200 приватних ОСББ. Станом на сьогоднішній день оплата за усі комунальні послуги в «ПриватБанку» здійснюється в межах договорів з комунальними службами – без комісії для клієнта-платника, при умові, що клієнт є ідентифікованим.

– З першого вересня поточного року у «ПриватБанку» введено додаткову комісію у розмірі 2 гривні при здійсненні платежу через касу відділення неідентифікованим клієнтом нашого банку. Для обслуговування клієнтів «ПриватБанку ніяких змін не передбачено». Немає змін і в комісіях при здійсненні платежів через дистанційні канали – термінали самообслуговування та «Приват24». Станом на сьогодні оплата за усі комунальні послуги в «ПриватБанку» для ідентифікованих клієнтів здійснюється без жодної комісії для платника. Виключенням є лише послуга оплати за газ, за яку із споживача просять оплатити 3 гривні (при оплаті в касі відділення), 2 гривні (у разі сплати послуги в терміналі самообслуговування) або 1 гривню (при здійсненні оплати за допомогою сервісу «Приват24») та без жодної комісії через сайт Наголошуємо, комісія стягатиметься виключно у разі оплати у касі та відмови клієнта від ідентифікації. Достатньо пройти цю просту процедуру і комісії у 2 гривні за кожен платіж для клієнта не існуватиме. Відомо, що чим більше готівкових оплат – тим більша ймовірність виникнення помилки. Відтак пропонуємо усім скористатись можливістю безготівкової оплати комунальних платежів без жодної комісії через дистанційні канали нашого банку, – зазначив Олександр Жильцов.

Оплатити комунальні послуги без комісії можна через інтернет

Для того, щоб здійснити оплату за комунальні послуги, Михайло Шидлівський рекомендує здійснювати оплату за допомогою ресурсу oplata.te.ua – тут немає жодних комісій, або ж скористатися терміналами самообслуговування. Безкоштовно подати показники та здійснити оплату за комунальні послуги можна на сайті www.eps.te.ua.

В єдину квитанцію www.oplata.te.ua включені усі комунальні служби та підприємства, що обслуговують житловий фонд, каже Михайло Шидлівський. Система охоплює усі платежі – електропостачання, газ, вода, тепло, квартплата, вивіз твердих побутових відходів, домофон тощо. Даний ресурс обслуговується «Приватбанком». Маючи можливість доступу у мережу інтернет, можна за лічені хвилини здійснити оплату за спожитий природний газ на сайті gazpostach.te.ua, скориставшись послугою «Особистий кабінет».

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР

Shortlink:

Loading...