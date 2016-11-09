А ви знаєте формулу щасливого шлюбу?

Міжнародна група вчених шукала закономірності, які можуть зробити кожну одружену пару щасливою. І знайшла.

Фахівці із США, Швеції та Великобританії кажуть, що дуже важливим є фактором є вік членів родини, пише supreme2.ru

Власне, найбільш оптимальною є різниця у віці між партнерами в шість років, коли чоловік старший за жінку. Така різниця забезпечує рівновагу, коли більш дорослий чоловік вирішує важливі проблеми.

Також фахівці відзначили, що велике значення має й фактор фінансового благополуччя в родині, оскільки найчастіше сварки між парами виникають унаслідок грошових негараздів. Найкращим варіантом є, коли обидва партнери є фінансово незалежними. Це дозволяє кожному з них відчувати себе вільно й мати рівні права.

Важливим у розвитку ідеальних відносин є також рівень… інтелекту партнерів, який повинен бути високим в обох. Фахівці припускають, що чим вище рівень IQ у закоханих, тим міцнішими будуть їх відносини і тим щасливіше вони будуть поруч один з одним. Адже дві особи з високим рівнем інтелекту знайдуть більше точок дотику.

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