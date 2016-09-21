800‭ ‬000‭ ‬євро дають поляки на підтримку українського бізнесу

Майже мільйон євро для українського малого та середнього бізнесу виділили поляки. Кошти спрямують у різні сектори економіки, однак, куди саме – вирішуватиме міськрада.
Зустріч-представлення проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможність регіонів» у Тернополі відбулася 20 вересня. У ній взяли участь очільники Тернопільської міської ради та польська делегація під керівництвом першого заступника Міністра розвитку РП пана Єжи Квєціньскі. Ціль польсько-українського проекту – підтримка малого та середнього бізнесу в Україні.
Проект став результатом співпраці Українського та Польського урядів. Бюджет становить 3 500 000 злотих або 800 000 євро. Проект українці спільно з представниками польського бізнесу будуть реалізовувати упродовж двох років. Поляки будуть також інструкторами та порадниками.
Наша мета – успішно провести цей проект з підтримки сектору малого та середнього бізнесу у вашій країні, – розповідає представник Міністерства розвитку Республіки Польща Кшиштоф Кшівек. – Цей проект ми реалізовуємо спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Польським агентством розвитку підприємництва та Польським агентством інформації та інвестицій.
Пан Войташек каже, що проект вони будуть втілювати у кількох містах нашої держави. Це Київ, Львів, Тернопіль, Вінниця, Черкаси, Житомир, Чернігів.
Малий і середній бізнес є однією з основних ланок будь-якої економіки, – додає представник Польського агентства розвитку підприємництва Даріуш Войташек. – Саме малі та середні підприємства створюють найбільше робочих місць. Тому наші гроші будуть спрямовані саме на цей сегмент української економіки.
Отож, слово – за міськрадою. Саме від неї тернопільський бізнес має почути сигнал до участі у проекті.
Джерело: te.20minut.ua
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