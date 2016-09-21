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800‭ ‬000‭ ‬євро дають поляки на підтримку українського бізнесу

21/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

21097Майже мільйон євро для українського малого та середнього бізнесу виділили поляки.‭ ‬Кошти спрямують‭ ‬у різні сектори економіки,‭ ‬однак,‭ ‬куди саме‭ – ‬вирішуватиме міськрада.

Зустріч-представлення проекту‭ «‬Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможність регіонів‭» ‬у Тернополі відбулася‭ ‬20‭ ‬вересня.‭ ‬У ній взяли участь‭ ‬ очільники Тернопільської міської ради та польська делегація під керівництвом першого заступника Міністра розвитку РП пана Єжи Квєціньскі.‭ ‬Ціль польсько-українського проекту‭ ‬– підтримка малого та середнього бізнесу в Україні.

Проект став результатом співпраці Українського та Польського урядів.‭ ‬Бюджет становить‭ ‬3‭ ‬500‭ ‬000‭ ‬злотих або‭ ‬800‭ ‬000‭ ‬євро. Проект‭ ‬українці спільно з представниками‭ ‬польського бізнесу будуть реалізовувати упродовж двох років.‭ ‬Поляки будуть також інструкторами та порадниками.
Наша мета‭ – ‬успішно провести цей проект з підтримки сектору малого та середнього бізнесу у вашій країні,‭ – ‬розповідає представник Міністерства розвитку Республіки Польща Кшиштоф Кшівек.‭ – ‬Цей проект ми реалізовуємо спільно з Міністерством регіонального розвитку,‭ ‬будівництва та ЖКГ України,‭ ‬Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,‭ ‬Польським агентством розвитку підприємництва та Польським агентством інформації та інвестицій.

Пан Войташек каже,‭ ‬що проект вони будуть втілювати у кількох містах нашої держави.‭ ‬Це Київ,‭ ‬Львів,‭ ‬Тернопіль,‭ ‬Вінниця,‭ ‬Черкаси,‭ ‬Житомир,‭ ‬Чернігів.
Малий і середній бізнес є однією з основних ланок будь-якої економіки,‭ – ‬додає представник Польського агентства розвитку підприємництва Даріуш Войташек.‭ – ‬Саме малі та середні підприємства створюють найбільше робочих місць.‭ ‬Тому наші гроші будуть спрямовані саме на цей сегмент української економіки.

Отож,‭ ‬слово‭ – ‬за міськрадою.‭ ‬Саме від неї тернопільський бізнес має почути сигнал до участі у проекті.

Джерело: te.20minut.ua

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Автор: on 21/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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