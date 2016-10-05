5 потужних природних антибіотиків

Антибіотики, які ми купуємо в аптеці, хоч і ефективно борються із вірусами, однак завдають шкоду організму.

Та не завжди варто бігти в аптеку. Деякі антибіотики можна знайти у себе на кухні.

1. Часник

Дуже сильний антибактеріальний засіб. Відвар з часнику може знищувати навіть кишкову паличку.

2. Цибуля

Цей продукт за своїми цілющими властивостями схожий на часник. Цибуля також має потужний антибактеріальний ефект, що дає змогу обробляти рани і боротися із запаленнями.

3. Ромашка

Вона бореться з бактеріями та зменшує набряки. Екстракт ромашки ефективно діє проти грибка, сприяє лікуванню абсцесу зубів і запалення ясен. Також ромашковий чай полегшує спазми шлунку.

4. Імбир

Цей корінь також пригнічує ріст бактерій, а також ефективно бореться із запальними процесами. Його можна пити при проблемах травного тракту.

5. Орегано

Це один з найпотужніших антисептиків. Масло орегано захищає організм від численних інфекцій, а також має знеболюючу дію, протимікробну та протигрибкову дію.

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