Читайте також:

«Листопадовий зрив» пам’ятає молодь

Упродовж чотирьох днів на території навчально-виховного комплексу Теребовлянської гімназії діяв вишкільний табір «Листопадовий зрив». Ініціаторами заходу були спілка ветеранів російсько-української війни «Захисник Вітчизни» та комунальна установа облради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр».

За час проведення таборового вишколу у ньому взяли участь майже 200 учасників з усієї області. Молодь мала змогу суттєво поповнити свої знання у таких сферах: тактика ведення бою малими групами, тактична медицина, орієнтування на місцевості, основи самозахисту – рукопаш… На кілька днів Теребовлянська гімназія перетворилася на імпровізовану казарму, де кожен день розпочинався загальним шикуванням і ранковою руханкою, а закінчувався «Молитвою українського націоналіста».

Навчання у таборі проводили інструктори з громадської організації «Сокіл». Ілля Сем енець, керівник вишкільного напрямку, зазначив: «Найбільший ворог сучасної молоді – страх і байдужість! Наше основне завдання не просто навчити дітей користуватися зброєю, це лише первинна підготовка, а прищепити їм відчуття братерства і патріотизму, розуміння того, що поруч з ними такі ж українці, що у них єдина країна і одна мета. Ми вчимо молодь бути відповідальними за себе, свій десяток, рідне місто, область, усю Україну. Приємно, що вишколи справді формують характер, адже члени «Сокола» поводилися, як справжні інструктори-виховники. Якщо в України є такі діти – у неї велике майбутнє, треба лише більше зусиль спрямувати на військово-патріотичне виховання молоді».

Богдан Бурковський, організатор заходу, керівник обласного молодіжного методичного центру, висловив подяку всім благодійникам, серед яких торгові марки: «Молокія», «ТерА», «Микулинецьке», ПП «Содомора» та окрему вдячність керівнику Теребовлянської гімназії Олегу Архитку.

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