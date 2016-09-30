3 роки за гратами проведе військовий з Тернопільщини через масштабну пожежу, в якій загинули 6 військовослужбовців

Трагічна історія трапилася уночі 1 лютого 2015 року у військовій частині польового табору поблизу с. Ставки Херсонської області.

Три роки за ґратами проведе військовий із Тернопільщини, який спричинив масштабну пожежу у батальйоні «Збруч», що забрала життя шести бійців — Назарія Кулинця із села Млинівці Зборівського району, Павла Римара, Юрія Наливайчука і Назарія Сикліцкого з Тернополя, Вадима Вернигори із села Дорофіївка Підволочиського району та Руслана Чухася із Гусятина. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Тернопільської області відхилила апеляційну скаргу захисника сержанта Олексія В.

Раніше Тернопільський міськрайонний суд визнав його винним у погрозі вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України) та знищенні військового майна з необережності, що призвело до загибелі людей та тяжких наслідків (ч. 2 ст. 412 КК України) і засудив до 3-ох років позбавлення волі. Апеляційний суд також задовольнив цивільний позов і постановив стягнути з обвинувачуваного на користь мотопіхотної і танкової рот військової частини 142 тис. 350 грн., пише nova.te.ua

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