28 тонн – на передову

Днями черговий гуманітарний вантаж від волонтерської групи “Схід та Захід єдині” з Озерної Зборівського району поїхав на Луганщину.

За словами координатора по Західному регіону Василя Конька, 28-тонна фура заповнена вщент. Однак, коли бачиш, як швидко її розпаковують там, на сході, розумієш – волонтерська робота й далі конче необхідна.

Цього разу бійцям зібрали дари полів і садів області, а також печиво, тушонки, овочі та фруктові консерви домашнього виробництва.

Якось, коли ми приїхали на передову, я побачив сльози на очах солдата, який відкрив банку домашнього салату, виготовленого невідомою сільською жіночкою, – розповідає волонтер Володимир Мосейко.

Цьогоріч волонтери групи “Схід та Захід єдині” відправили в АТО 36 гуманітарних фур.

Цього разу в АТО їде водій з Гусятинського району Віктор Попіль та відомий на Тернопіллі архівіст-фотограф, волонтер Ігор Крочак. Шлях гуманітарної допомоги лежить на Луганщину. Її розподілять по військових частинах.

Отець Ігор Тарнавський, парох церкви Пресвятої Богородиці з Цеброва, освятив вантаж і побажав волонтерам щасливої дороги.

На фото: Василь Конько, Ігор Крочак,

Віктор Попіль та Віталій Заверуха

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