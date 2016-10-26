27 жовтня матимете можливість працевлаштуватись

У четвер, 27 жовтня, відбудеться День кар’єри у Тернополі. Організатори запрошують усіх бажаючих відвідати «День кар’єри / Profit day».

Це цикл заходів, які охоплять область і поєднають у собі ярмарки вакансій, тренінги від провідних роботодавців та виставки всеукраїнських та регіональних компаній.

У Тернополі захід проводитимуть в Українському Домі “Перемога” з 12 години до 17 години 30 хв.

«Profit day» призначений для тих, хто шукає можливості працевлаштування чи бажає визначитись із майбутньою роботою. Компанії тут матимуть нагоду знайти собі фахівців. Навчальні заклади, які готують спеціалістів – презентувати себе та запросити потенційних абітурієнтів. Молоді люди – більше дізнатися про професії або навіть зробити спробу працевлаштування.

В програмі заходу:

– вакансії від провідних роботодавців всеукраїнських та регіональних компаній;

– тренінги з техніки пошуку роботи за темами: «Підготовка резюме», «Створення відео-резюме», «Співбесіда з роботодавцем»;

– психологічне тестування та індивідуальні консультації фахівців з питань працевлаштування.

Вхід вільний.

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