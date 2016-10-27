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26 представників великого бізнесу обслуговують у Тернополі

27/10/2016 | Рубрика: Економіка,Новини,Податки,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

ЛісницькийНа початку нинішнього року у Тернополі  запрацював модернізований офіс з обслуговування великих платників податків. Про особливості роботи офісу розповів заступник начальник –начальник Тернопільського управління Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Львові міжрегіонального Головного управління ДФС Валерій ЛІСНИЦЬКИЙ. 

 

  • Валерію Вікторовичу, чому створено офіс саме у Тернополі?

 

  • Це ще один важливий крок на шляху реформування Державної фіскальної служби, забезпечення якісного обслуговування платників податків та створення належних умов і стимулів для їх діяльності, розвитку підприємництва в Україні загалом. Адже понад 50 відсотків надходжень до бюджету забезпечує великий бізнес.

Приємно констатувати, що 26 великих компаній обслуговуються в нашому управлінні, де створено всі  умови для їх консультування та надання адміністративних послуг.

 

  • Ці всі підприємства з нашої області?

 

  • Ні, ми обслуговуємо підприємства, що за певними критеріями належать до великих платників податків, з трьох областей: Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. Зокрема, із 26 представників великого бізнесу тернопільських підприємств є десять.

 

  • А скільки сплачують ці підприємства?

 

  • За 9 місяців нинішнього року  великі  підприємства сплатили до державного бюджету 127,6 млн. грн., а от місцевий бюджет Тернопільщини поповнився на 59,8 млн. грн.

 

Актуальним питанням на сьогодні залишається  проведення компанії декларування податку на прибуток за результатами господарської діяльності за три квартали нинішнього  року.

Нагадаю, що з 1 січня цього року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються. Проте платники податку на прибуток підприємств в четвертому кварталі цього року сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. Термін подання декларації закінчується 9 листопада.

Розрахунок такого авансового внеску зазначається платником податку у новій податковій декларації за три квартали 2016 року.

 

  • Чи передбачено штрафні санкції за несплату авансових внесків? Та чи є різниця у розмірах штрафів саме для великих платників?
  • Так, штраф передбачено, а от різниці немає. Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств, то він притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, а при повторному – 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання.
  • Дякую за розмову і бажаю, щоб кількість представників великого бізнесу, яких будете обслуговувати, зростала. Це вигідно і державі, і бюджету області, адже він поповниться вагомими коштами.

 

Розмовляла Галина ВАНДЗЕЛЯК

 

 

 

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Автор: on 27/10/2016. Категорія: Економіка, Новини, Податки, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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