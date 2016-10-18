25 та 26 жовтня у Тернополі не буде води

У зв’язку з виконанням заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, від 00 год. 25 жовтня до 24 год. 26 жовтня буде припинено водопостачання у Тернополі, а також довколишніх селах.

Вода у ці дні буде у центральній частині міста, а також у мікрорайонах «Новий світ» та «Старий парк». На деяких вулицях (Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Стадникової, Чернівецька) вода подаватиметься із пониженим тиском, тобто може бути відсутня на деяких поверхах.

Цілковите відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл відбудеться вранці 27 жовтня. До того часу в окремих будинках може з’являтися вода з підвищеним вмістом хлору, яка є непридатною для вживання в питних цілях чи для приготування їжі.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени з метою покращення якості питної води.

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