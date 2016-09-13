22 вересня – 4 сесія обласної ради

13/09/2016 | Рубрика: Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля |

 

0Таке рішення прийняла президія облради, засідання якої відбулось сьогодні, 8 вересня. Депутати обговорили проект порядку денного. Планується під час пленарного засідання розглянути понад 45 питань, серед яких – депутатські запити і звернення, зміни до обласного бюджету на поточний рік, щодо створення обласних комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл тощо.

 

 

1

2Також під час засідання президії облради її члени прийняли рішення щодо питання «Про подання Тернопільської обласної державної адміністрації від 08  серпня 2016 року № 01-407/41-30 про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» Баранцю Ярославу Дмитровичу.

 

 

 

3Присутні депутати в таємному режимі одноголосно підтримали це подання та винесли його на сесію.

 http://te-rada.org/

 

Share the post "22 вересня – 4 сесія обласної ради"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 13/09/2016. Категорія: Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>