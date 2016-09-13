22 вересня – 4 сесія обласної ради

Таке рішення прийняла президія облради, засідання якої відбулось сьогодні, 8 вересня. Депутати обговорили проект порядку денного. Планується під час пленарного засідання розглянути понад 45 питань, серед яких – депутатські запити і звернення, зміни до обласного бюджету на поточний рік, щодо створення обласних комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл тощо.

Також під час засідання президії облради її члени прийняли рішення щодо питання «Про подання Тернопільської обласної державної адміністрації від 08 серпня 2016 року № 01-407/41-30 про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» Баранцю Ярославу Дмитровичу.

Присутні депутати в таємному режимі одноголосно підтримали це подання та винесли його на сесію.