20 воїнів АТО організували власний бізнес

Цьогоріч послугами центрів зайнятості Тернопільщини скористалися майже 1400 колишніх воїнів, з яких 35 – мали інвалідність.

З них працевлаштовані 239 осіб, з них 20 – отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності та 6 осіб працевлаштовано за умови компенсації роботодавцям фактичних витрат єдиного соціального внеску. Через центри зайнятості Тернопільщини в поточному році шукали роботу 123 внутрішньо переміщені особи; працевлаштовані – 42.

«Ситуація із зайнятістю населення Тернопільської області поступово стабілізується. Рівень безробіття знизився до 11,3% економічно активного населення Тернопільщини проти 11,8%, а рівень зайнятості – зріс з 51,4% до 51,6%”, – директор обласного центру зайнятості Петро Химейчук.http://ternopillive.com.ua/