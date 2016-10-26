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14-річним українцям почали видавати ID-паспорти

26/10/2016 | Рубрика: Головні новини,Головне в номері,Життя,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

imagesЗ 1 жовтня всі громадяни України, яким виповнилося 14 років, мають можливість отримувати паспорти у вигляді ID-карт. Такі біометричні паспорти вже почали видавати в Україні з січня 2016 року, але тільки з 16-ти років. Крім того, не скрізь паспортні столи були оснащені необхідним технічним обладнанням. Паспорти нового зразка видаватимуть безкоштовно всім громадянам України, яким виповнилося 14 років, пояснюючи це тим, що часткова дієздатність громадянина настає саме з 14-річного віку, і це є міжнародною практикою.

Старий паспорт на новий мають змінити всі?

Примушувати когось Кабінет Міністрів не має права, однак планує повністю замінити паперові паспорти на біометричні вже до 2020 року. Саме до того часу і паперовий, і пластиковий внутрішні паспорти матимуть однакову юридичну силу. Слід уточнити, що законодавство України передбачає можливість відмови від оформлення паспорта з чіпом тільки за релігійними переконаннями.

Кому зобов’язані видати нові паспорти?

В обов’язковому порядку ID-паспорт (замість паперового) видаватимуть тим, хто отримує свій перший документ громадянина – тобто українцям 14-16 років. Також ID-карти будуть видавати всім, хто звернеться за новим документом у зв’язку з втратою “книжкового” старого паспорта або необхідністю його заміни (при заміні фото в 25 і 45 років, при зміні прізвища, вступаючи в шлюб тощо).

Як виглядатиме ID-паспорт?

Новий документ буде мати вигляд пластикової картки розміром 5х8 сантиметрів – приблизно як банківська картка або водійські права. Всі написи на картці будуть тільки українською й англійською мовами. У новий ID-паспорт буде імплантований безконтактний електронний носій – чіп, на якому дублюватиметься вся зазначена на ID-картці інформація, плюс офіційні свідоцтва про реєстрацію (розірвання) шлюбу, а також місце реєстрації.

На ID-паспорті буде надрукована:

– цифрова фотографія власника (робиться співробітником ГМС на місці);

– ПІБ, дата народження, стать, місце народження;

– унікальний номер запису в Реєстрі, номер документа, дата видачі та строк дії документа, уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

– особливі відмітки (дані закордонного паспорта, якщо він є);

– номер ідентифікаційного коду платника податків (якщо він є);

– цифровий підпис;

– оцифровані відбитки пальців власника.

Від останніх двох опцій можна відмовитися. В такому випадку на самій картці буде зроблено спеціальну відмітку.

Навіщо потрібні всі ці зміни?

Введення ID-паспортів є однією з вимог для безвізового режиму з ЄС. Також нові паспорти будуть краще захищені від підробки та несанкціонованого використання у випадку крадіжки. Ще однією перевагою ID-паспорта буде можливість з часом отримати практично всі адміністративні послуги через Інтернет (за наявності цифрового підпису в документі).

Крім цього, запуск паспортів з електронними чіпами дасть можливість створити Єдиний державний демографічний реєстр для швидкої ідентифікації особистості, де буде зібрана вся необхідна адміністративна інформація про громадян України.

Де можна отримати ID-паспорт?

ID-паспорт можна отримати в територіальних відділеннях Державної міграційної служби (паспортний стіл) або Центрі надання адмінпослуг за місцем реєстрації. Але всі інші операції (зміна прізвища, фото, самого ID-паспорта) можна буде зробити в будь-якому центрі надання адмінпослуг.

Жителі Криму зможуть отримати ID-карти в будь-якому відділенні міграційної служби, а переселенці з Донецької та Луганської областей – у будь-якому паспортному столі, надавши довідку переселенця.

Очікується, що незабаром буде можливість оформити ID-паспорт через Інтернет.

Скільки часу займе отримання ID-картки?

Термін оформлення документа – 20 робочих днів. За скороченою процедурою це займе 10 робочих днів.

Скільки це буде коштувати?

Для тих, хто буде оформляти ID-паспорт в якості свого першого документа громадянина України (тобто в основному українці 14-16 років), він буде безкоштовним. Втім, як це було і у випадку з паперовими паспортами.

Для всіх інших отримання ID-паспортів буде платним. Відповідно до закону, гранична вартість адмінпослуги з оформлення ID-паспорта становитиме:

не пізніш як через 20 робочих днів – 10% від мінімальної зарплати (1450 грн.), тобто 145 грн.;

не пізніш як через 10 робочих днів – 20% від мінімальної зарплати, тобто 290 грн.

Чи має ID-паспорт термін?

Українці від 14 до 18 років отримають ID-паспорт терміном на 4 роки. Українцям старше 18-ти років ID-паспорт буде видаватися на 10 років, після чого потрібно буде оформити новий документ.

Чи мають нові документи мінуси?

Мають. Але вони не істотні. Відомі випадки, коли Росія і Білорусь відмовляються пропускати наших громадян на свою територію за ID-паспортами, називаючи їх внутрішніми паспортами громадян України. Тому, про всяк випадок, вирушаючи у ці країни, варто прихопити і закордонний паспорт.

Також є ризик того, що з 1 жовтня не всі відділення Державної міграційної служби і Центри адмінпослуг будуть готові до видачі ID-паспортів. Тому не виключено, що в деяких відділеннях ID-карти з 1 жовтня видавати ще не будуть.

 

 

 

 

 

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Автор: on 26/10/2016. Категорія: Головні новини, Головне в номері, Життя, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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