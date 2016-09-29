10 унікальних туристичних місць

Ми живемо на Тернопіллі і думаємо, куди б поїхати на екскурсію – до Києва чи Львова, Ужгорода чи Івано-Франківська. А насправді наша Тернопільщина – унікальний край, який здатен приємно здивувати навіть найвибагливішого туриста. Щоб ви не заблудилися у величезному потоці історичних та культурних пам’яток, експерти пропонують ТОП-10 найцікавіших місць на Тернопіллі, які обов’язково варто відвідати.

Заліщики

Заліщики розташовані на березі Дністра. До 1939 року місто було кліматичним польським курортом та центром виноробства. А зараз це місто, яке краще один раз побачити. Воно вражає і захоплює своїми мальовничими краєвидами. Дуже красиво Заліщики виглядають з боку Чернівецької області або з мосту через Дністер.

Під час Першої світової війни у Заліщиках бував відомий фінський військовий і державний діяч Маннергейм. У 30-тих роках минулого століття у Заліщиках відпочивав відомий польський державний діяч Йозеф Пілсудський.

Джуринський водоспад

За своєю красою він не поступається карпатським водоспадам. Окрім того, Джуринський водоспад вважається найбільшим рівнинним водоспадом України. Його висота – 16 метрів, а ширина – до 20 метрів. Водоспад має 3 каскади.

За півтора кілометра від водоспаду розташований Червоногородський замок. До речі, Джуринський водоспад ще називають Червоногородським.

За однією з легенд, водоспад утворили татари, які прокопали нове русло для річки Джурин з тією метою, щоб полегшити собі доступ до Червоногородського замку.

Розташований водоспад на річці Джурин біля сіл Нирків та Устечко Заліщицького району.

Дністровський каньйон

Дністровський каньйон є найбільшим каньйоном в Україні та одним із найбільших у Європі. Згідно з Інтернет-опитуванням, проведеним у 2008 році, Дністровський каньйон визнано одним із 7 природних чудес України. Починається він біля села Нижнів Івано-Франківської області і тягнеться аж до Хотина Чернівецької області через чотири райони Тернопільської області – Монастириський, Бучацький, Заліщицький та Борщівський.

На всій своїй довжині, а це близько 250 км, він зачаровує своїми краєвидами.

Печера «Оптимістична»

Печера «Оптимістична» є найдовшою гіпсовою печерою у світі. Сумарна картографічна довжина її ходів – 240 км. Занесена до Книгу рекордів Гіннеса. Вона займає площу близько 2 гектарів і є не до кінця розвіданою. Розташована поблизу села Королівка Борщівського району.

Зарваниця

Зарваниця шанована християнами завдяки своїй чудотворній іконі та цілющому джерелу, біля якого з’являлася Божа Матір. Є важливим духовним центром Української греко-католицької церкви. Щороку тут проводять всеукраїнські прощі, на які збираються десятки тисяч паломників не тільки із Тернопільщини, але і з сусідніх областей та інших країн. Злі язики стверджують, що Зарваницький духовний центр розбудували як альтернативу Почаївській лаврі. Але насправді це не так. Важливим відпустовим центром Зарваниця стала ще наприкінці 19 століття. Та в період радянської влади спочатку було спалено дерев’яну церкву, згодом більшовики знищили монастир. Завершили руйнацію у 1961 році, коли підірвали каплицю, а цілюще джерело обгородили колючим дротом.

Тернопільський став

Головна туристична родзинка Тернополя – це велика штучна водойма, створена у центрі міста на річці Серет. Чудове місце для його огляду – від початку фонтану Гронського, який розташований між Старим замком та готелем «Тернопіль». Сходами, що ведуть вниз, можна спуститися до набережної і прогулятися від центральної пристані до Надставної церкви або у протилежному напрямку до острівця Закоханих. Позитивні емоції вам гарантовано.

Збаразький замок

Відвідати Збаразький замок варто з двох причин. По-перше, він є основним осередком національного заповідника «Замки Тернопілля», а отже, – найкращим із усіх збережених замків області. І друга причина – у 1649 році українські козаки на чолі з Богданом Хмельницьким тривалий час тримали в облозі цю оборонну споруду, у якій засіли поляки. Однак взяти її так і не змогли. Тож як приємно буде туристові «взяти» те, що не зміг зробити сам Богдан Хмельницький.

Вишнівецький палац

Оноре де Бальзак у 1848 році побував у Вишнівці і парк та палац у цьому містечку назвав «малим Версалем». Літературний класик, звісно ж, мав звичку до перебільшення, але не в цьому випадку. Вишнівецький палац і справді вражає своєю красою. З балкону палацу відкривається чудовий краєвид – внизу видніються Вишнівецький став та Вознесенська церква, у якій російський цар Лжедмитрій брав шлюб з Мариною Мнішек. Ще одна принада – як не походити тими самими стежками і доріжками, якими крокував сам Тарас Шевченко. У радянські часи у приміщеннях палацу було профтехучилище. Зараз його перенесли і в самому палаці ще не завершилася реконструкція. Однак туристи можуть відвідувати його.

Почаївська лавра

Почаївська лавра – це друга православна святиня в Україні після Києво-Печерської. У 1846 році її відвідав Тарас Шевченко і навіть створив там кілька картин.

У Почаївській лаврі діє чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату.

До Почаєва постійно приїздять паломники зі всієї України, а також православні із Білорусі та Росії.

Кременець

Кременець – одне з найкрасивіших міст не тільки Тернопілля чи Волині, але й України. Воно цікаве і своєю архітектурою, історією, і географічним розміщенням біля підніжжя Кременецьких гір. Особливо цікавою є панорама міста із Замкової гори Бони. Проте, окрім Замкової гори, у місті ще є цікаві для туристів об’єктів. Зокрема, це будинок родини Словацьких, у якому діє музей Юліуша Словацького, Богоявленський монастир, палац Кароліни Дзембовської, костел Єзуїтів тощо.

Складається враження, що усі туристичні шляхи на тернопільській частині Волині пролягають через Кременець.

Shortlink:

Loading...