Дії провладної команди Барни завдали великої шкоди авторитету Президента

Соціологи заявляють, що рейтинг Президента України стрімко падає, а отже, усі помилки провладної команди на Тернопіллі тільки посилюють цю тенденцію. Чи подякує Порошенко за це?

Події, які мали місце у четвер на першому пленарному засіданні четвертої сесії Тернопільської обласної ради мають шанс увійти в історію, як чорний день місцевого самоврядування.

Коли парламент 16 січня 2014 року ухвалював так звані диктаторські закони, я думала, що це кінець української демократії. Однак виявилося, що це не тільки не стало величезним уроком для політиків, які прийшли до влади після революції Гідності, а поганим прикладом для наслідування.

Тому те, як відбувалися голосування з деяких питань порядку денного, в тому числі про зміну керівника газети «Свобода», можу назвати лише черговою наругою над українським законодавством та неповагою до Конституції.

Що ж насправді відбулося на сесії облради?

На мою думку, по-перше, в раді сформувалася так звана нова ситуативна гібридна (опозиційно-пропрезидентська) більшість. Чому ситуативна? Бо складається з депутатів, які об’єдналися виключно заради «кадрового дерибану». На сесії депутати так захопилися працевлаштуванням пана Віктора Уніята, що у них не дійшли руки до важливіших питань, таких як звернення до керівництва держави з вимогою переглянути вартість газу та електроенергії для населення. Адже у структурі тарифів на тепло газ та електроенергія становлять майже 80 відсотків. Не було бажання і часу розглянути й інші важливі господарські питання.

По-друге, у стінах облдержадміністрації 22 вересня було грубо порушено законодавство. Я намагалася переконати колег-депутатів не порушувати Закон України «Про місцеве самоврядування» в частині ухвалення рішень, на які закон не уповноважує колегіальний орган, тобто звільняти чи призначати керівників друкованих ЗМІ. Ще раз уточню, що з початком процесу роздержавлення ЗМІ та набуттям чинності Закону України «Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації» відбулися зміни і в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, внесено зміни до статті 43 («Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях») та змінено пункт 7 цієї статті. Якщо раніше він звучав як: «Заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників», то тепер: «заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників». На жаль, ніхто з апарату обласної ради не ризикнув про це сказати вголос та прокоментувати ці зміни. Тож насправді депутати ухвалили нелегітимне рішення. Щось на кшталт, наприклад, якби Верховна Рада своїм рішенням призначила Авакова президентом Сомалі. Переконана, що суд скасує таке протизаконне рішення органу місцевого самоврядування!

А чому аж 40 депутатів підтримали такий проект рішення? Тут, переконана, спрацювала політична домовленість, як кажуть, «договорняк»: депутати ББП не голосували за проект рішення про призначення Святослава Абрамюка на посаду керівника комунальної установи «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» (хоча знаю, що Барна особисто обіцяв громадським активістам, що рада таки призначить Абрамюка). Натомість, фракція ВО «Свобода» підтримала призначення Віктора Уніята на посаду нового головного редактора газети «Свобода», бо на посаду в молодіжному центрі претендує свободівець Богдан Бутковський. Додам, що це не перші такі політичні торги.

По-третє. Включення до порядку денного сесії питання про увільнення Михайла Лисевича та призначення нового редактора газети вносилося з порушенням регламенту та процедури. Проект рішення мав бути оприлюднений на сайті обласної ради. Відбулася підміна понять. І мені дуже шкода, що вносив це питання з голосу як свій депутатських запит голова фракції ББП Любомир Білик (колишня довірена особа Януковича). Не знаю, чи розуміє він, як його підставили свої ж побратими?

І про морально-політичний бік цього питання. Якщо обласна рада – колегіальний орган, і його рішення можуть бути оскаржені лише в судовому порядку, то голова Тернопільської ОДА Степан Барна, підписуючи погодження на призначення Віктора Уніята редактором газети «Свобода», перевищив свої повноваження.

І тут слово має бути за Президентом, бо якщо такі помилки влади будуть мати місце на Тернопіллі, то рейтинг Порошенка буде і надалі падати!

Лариса РИМАР, депутат Тернопільської обласної ради

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