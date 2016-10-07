Залицяльник з Чорткова виявився… злодієм

Крадіжку тисячі гривень задокументували чортківські правоохоронці. Про їх пропажу до поліцейським повідомила 17-річна студентка одного з навчальних закладів Чорткова.

Дівчина розповіла, що зберігала свої заощадження у внутрішній кишені в наплічника. Якогось ранку гроші зникли. Працівники поліції швидко розшукали підозрюваного.

Як повідомив начальник Чортківської поліції Валентин Юрчак, напередодні крадіжки у гості до студентки та її однокурсниці прийшов знайомий, неповнолітній мешканець Чорткова. 16-річний парубок виховується у неблагополучній родині, тож нестачу кишенькових грошей вирішив компенсувати крадіжкою. Коли дівчата виходили з кімнати на кухню, швидко обнишпорив наплічник і знайшов готівку. З чужими грошима в кишені ще спокійно просидів у гостях декілька годин, а тоді подався додому. Однак порозкошувати на чужі гроші не вдалося, його розшукали поліцейські.

Хлопчина у скоєному зізнався. Тепер доведеться відповісти перед законом.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ – крадіжка, повідомили “Про все” у секторі комунікації ГУНП в Тернопільській області

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