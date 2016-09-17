Україна отримала $1 млрд кредитного траншу МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) перерахував на казначейський рахунок України кредитний транш у розмірі $1 млрд.

Про це повідомиляє прес-службамі ністерства фінансів України.

“На казначейський рахунок перераховано третій транш в $1 млрд від МВФ. Транш надається в рамках програми розширеного фінансування МВФ на загальну суму в $17,5 млрд”, – йдеться в повідомленні.

Отримання траншу дає можливість отримати $1 млрд кредитних гарантій від США, €600 млн кредиту від ЄС та іншу підтримку від міжнародних партнерів з метою “допомогти Україні відновити економіку і створити умови для самостійного розвитку після завершення програми”.

Нагадаємо, рішення про надання цього траншу прийняли на засідання Ради Директорів МВФ 14 вересня.

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