Молодіжна збірна України з волейболу виграла “срібло” чемпіонату Європи

Молодіжна збірна України з волейболу стала срібним призером чемпіонату Європи U-20. У фінальному матчі українці програли польським одноліткам.
Поступаючись по ходу першої партії з рахунком 18:22, українці зуміли вирівняти ситуацію, але не дотиснули суперника – 27:29.
У двох наступних партіях команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 25:21, а в четвертому сеті підопічні Миколи Пасажина не зуміли нав’язати супернику боротьбу – 12:25.
Польща U-20 – Україна U-20 – 3:1 (29:27, 25:21, 21:25, 25:12)
Додамо, що раніше українські юніори ніколи не вигравали медалей на чемпіонаті Європи з волейболу.
Також відзначимо, що українця Олега Плотницького визнали найціннішим гравцем (MVP) чемпіонату Європи.
Нагадаємо, у півфіналі збірна України виграла в італійців з рахунком 3:2.
Підсумкове положення
1. Польща
2. УКРАЇНА
3. Росія
4. Італія
5. Туреччина
6. Німеччина
7. Сербія
8. Болгарія
9. Франція
10. Чеська Республіка
11. Білорусь
12. Словенія
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