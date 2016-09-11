Молодіжна збірна України з волейболу виграла “срібло” чемпіонату Європи

Молодіжна збірна України з волейболу стала срібним призером чемпіонату Європи U-20. У фінальному матчі українці програли польським одноліткам.

Поступаючись по ходу першої партії з рахунком 18:22, українці зуміли вирівняти ситуацію, але не дотиснули суперника – 27:29.

У двох наступних партіях команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 25:21, а в четвертому сеті підопічні Миколи Пасажина не зуміли нав’язати супернику боротьбу – 12:25.

Польща U-20 – Україна U-20 – 3:1 (29:27, 25:21, 21:25, 25:12)

Додамо, що раніше українські юніори ніколи не вигравали медалей на чемпіонаті Європи з волейболу.

Також відзначимо, що українця Олега Плотницького визнали найціннішим гравцем (MVP) чемпіонату Європи.

Нагадаємо, у півфіналі збірна України виграла в італійців з рахунком 3:2.

Підсумкове положення

1. Польща

2. УКРАЇНА

3. Росія

4. Італія

5. Туреччина

6. Німеччина

7. Сербія

8. Болгарія

9. Франція

10. Чеська Республіка

11. Білорусь

12. Словенія

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