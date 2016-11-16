Керівник тернопільської «Свободи» Володимир Стаюра із «сокільцями» взявся за прибирання снігу

Тернопільський «Сокіл» відгукнувся на прохання міського голови Сергія Надала та прийшов на допомогу комунальникам у прибиранні снігу, що за останні кілька днів спричинив справжнє стихійне лихо.

Ветеран україно-російської війни, депутат міськради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра, незважаючи на травмовану спину, не тільки закупив необхідний реманент для снігоочисних робіт, а й сам вправно працював совковою лопатою. Чоловік стверджує, що робота на свіжому повітрі приносить йому задоволення, а відчуття того, що завдяки йому хтось із тернополян уникне травм внаслідок падіння, є найкращою подякою. «Сам частенько ходжу вулицею Шашкевича, тут завжди багато народу, – зазначив голова тернопільського «Соколу» Ілля Семенець. – На жаль, через крутий спуск з боку вулиці Руська люди часто падають і травмуються. Щоб цього уникнути, ми вирішили поприбирати спочатку тут. Всі свої дії узгоджуємо з комунальниками, які запропонували нам кілька місць, де ми і прибрали».

«Також вирішили почистити доріжку біля пам’ятника Степану Бандері, – додав голова КУТОР «Тернопільський молодіжний методичний центр» Богдан Бурковський. – Всюди люди протоптали стежечки, і спресований сніг перетворився на лід, це вкрай небезпечно, тому ми розчищали такі місця аж до асфальту або ж бруківки».

Учасник акції, одинадцятикласник Микола Гродський зауважив, що дуже прикро за деяких тернополян, які тільки у соцмережах здатні базікати і жалітися, а долучитися до прибирання міста не хочуть. «Я був вражений, – каже хлопець, – коли ми прибирали, то часто, замість слів вдячності, чули якісь буркання. Намагалися пояснити людям, що нам потрібен час на очистку доріжок від снігу, та просили піти в обхід. На жаль, майже половина з них вперто йшли на наші лопати й сокири, якими ми рубали лід, заважаючи нам працювати».

Слід зазначити, що це далеко не перша акція з благоустрою, яку проводить «Сокіл». У вересні «сокільці» прибирали прибережну територію ставу, а напередодні снігопаду зачищали від листя територію біля будинку «Малютки».

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